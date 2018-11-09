Рудьковский удерживается в московском СИЗО. Посольство обратилось в СК РФ о встрече с ним

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что 1 октября 2018 года посольство Украины направило запрос в СК РФ и официальную ноту по поводу информации о задержании Рудьковского. Российская сторона подтвердила задержание Рудьковского и сообщила, что его содержат в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России в Москве.

"В целях предоставления консульско-правовой помощи обвиняемому Н. Рудьковскому Посольством направлено обращение в СК РФ по поводу предоставления разрешения на проведение с ним встречи в СИЗО-4 в ближайшее время", - говорится в ответе МИД Украины.

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Ранее российские СМИ сообщили, что Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.