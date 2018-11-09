Глава МИД Австрии Кнайсль отменила визит в РФ из-за пойманного полковника-шпиона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на местные СМИ.

В них отмечается, что прокуратура расследует дело бывшего полковника австрийской армии, который в течение 20 лет службы шпионил для Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ. Военный собирал данные об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах, расстановке сил, и передавал информацию о конкретных высокопоставленных офицерах Австрии. Контактировал шпион со своим российским куратором "Юрием". За свою работу получил около 300 тыс. евро.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, узнав вечером в четверг от министра обороны об инциденте, сразу отменила свой запланированный визит в Россию. Также в министерство был вызван представитель российского посольства.

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