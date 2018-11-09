"Это преступление будет наказано", - Турчинов о "выборах" на оккупированных территориях

По словам Александра Турчинова, эти преступные действия, осужденные всеми ведущими странами мира, "являются грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией", сообщили в пресс-службе СНБО.

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"Правоохранительные органы Украины выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности", - сказал он.

Турчинов напомнил, что согласно законодательству Украины, участие в организации и проведении фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей подпадает под действие таких статей Уголовного кодекса Украины:

статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества);

статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества);

статья 110-2. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества);

статья 111. Государственная измена (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества);

статья 114-1. Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет) .Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кроме указанных статей, организаторы этих фейковых выборов и те, кто принимают в них участие, могут также быть привлечены к уголовной ответственности по другим статьям, предусматривающим длительные сроки лишения свободы и конфискации имущества. Это, в частности, статьи 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Уголовного кодекса Украины.

"Хочу заверить всех причастных к проведению этих преступных мероприятий о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия. Предупреждаю, что у вас есть только один шанс - вовремя остановиться и не участвовать в преступлении", - сказал он, подытожив, что "временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины!"