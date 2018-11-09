Отопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом во время Часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что подготовка к отопительному сезону должна происходить сразу после окончания предыдущего периода. Более того, Правительство со своей стороны полностью обеспечило ресурсную базу - в хранилищах достаточно газа, чтобы приобрести его и обеспечить людей.

"В рамках децентрализации мы передали 4 млрд долл. в местные бюджеты. Этого достаточно, чтобы провести своевременную подготовку, погасить предыдущие долги, - сказал Владимир Гройсман. - Правительство еще 5 октября приняло решение о начале отопительного сезона".

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Глава Правительства подчеркнул, что пока нет никаких требований любых предоплат за энергоносители. В то же время есть программа субсидий, которая защищает людей, для которых коммунальные услуги являются дорогими. Так же есть возможности реструктуризации долгов за энергоносители.

"Но городские головы позволяют пренебрегать интересами людей и кивают на правительство, - сказал Владимир Гройсман. - У нас все города в одинаковых условиях. Но в 95% городов отопительный сезон стартовал, а в 5% - нет. Значит, есть проблемы - в том числе в управлении".