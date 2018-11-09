Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя" и выдвижении единого кандидата на президентских выборах

Подписание соответствующего документа политиками состоялось в пятницу в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы достигли согласия определить в ноябре 2018 года единого кандидата от "Оппозиционной платформы - За життя" на следующих президентских выборах", - сказано в тексте соглашения.

Кроме того, в документе отмечается, что стороны достигли согласия о совместном участии представителей платформы в парламентских выборах.

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"Мы сегодня приглашаем все оппозиционные силы в наше объединение, чтобы восстановить в Украине мир, стабильность, порядок, прекратить войну и сделать жизнь наших граждан счастливой", - заявил Ю.Бойко после подписания соглашения.

В свою очередь В.Рабинович подчеркнул, что платформа создана для оппозиционных сил, которые должны объединиться.

"Есть три пункта, по которым мы приглашаем всех. Первое – это установление мира в стране. Второе – это прекращение экономического геноцида украинского народа. И третье – это создание независимой нейтральной страны – Швейцарии в восточной Европе", - сказал он.

На уточняющие вопросы журналистов о том, какое количество народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок" решили присоединиться к данной платформе, Ю.Бойко не назвал конкретное число, отметив, что это те члены фракции, которые присутствовали при подписании соглашения с В.Рабиновичем.

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На мероприятии присутствовали народные депутаты от фракции "Оппоблок" Юрий Павленко, Юрий Мирошниченко, Николай Скорик, Юлия Лёвочкина, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Василий Нимченко.

В то же время, Ю.Бойко высказал надежду на объединение партий "Оппозиционный блок" и "За життя".

Также он отметил, что на деятельность фракции в парламенте создание платформы не повлияет. "Это не повлияет. Надеюсь, что не повлияет", - сказал Ю.Бойко, отвечая на вопрос агентства.