Президента и Правительство призвали принять доктрину экономической безопасности Украины

Об этом пишет издание Бизнес.

Как отмечает издание, главной задачей Доктрины определено формирование нулевой толерантности к теневому рынку и поддержка "белого" бизнеса.

"В обращении говорится, что "Доктрина должна поставить целью ликвидацию нелегального бизнеса и формирования категорической нетолерантности общества к теневикам как причины всех экономических проблем страны. Одновременно необходимо создавать положительный имидж легального конкурентного бизнеса с целью его расширения и наполнения государственного бюджета", – передает издание.

Участники мероприятия убеждены, что дальнейшее замалчивание данной проблематике создает опасность существования украинского государства.

"До конца текущего года инициативной группе в составе представителей легального конкурентного бизнеса и активных членов общества, глубоко понимающих суть опасности для государства распространения нелегального черного бизнеса, создать такой проект Доктрины экономической безопасности государства и передать его Президенту, Премьер министру Украины и Председателю Верховной Рады для принятия в качестве приоритета государственной экономической политики до момента полной ликвидации нелегального бизнеса в стране", – говорится в тексте документа.

Обращение было принято участниками III Конференции "Корпоративная безопасность", которая состоялась 8 ноября при поддержке Американской торговой палаты в Украине (ACC), юридической компании Sayenko Kharenko и Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины.

Среди участников конференции – владельцы бизнеса, члены наблюдательных советов, члены совета директоров, руководители служб безопасности, юридических департаментов, представители иностранных посольств и международных организаций, профильных международных ассоциаций.