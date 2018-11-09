Требуем принять закон о государственном языке, - Яценюк

"В День украинского языка и письменности есть одно главное требование - Верховная Рада Украины должна как можно скорее принять и дать нашему народу долгожданный закон о государственном языке", - отметил в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 9 ноября.

"Украина ждет справедливого и демократического закон о родном языке", - написал он.

"Наш закон должен быть проголосован конституционным большинством. Пусть наш выбор покажет, что мы любим свой язык не для политических кампаний, а для будущего нашего государства и народа", - подчеркнул Арсений Яценюк.