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09.11.18 12:51

Требуем принять закон о государственном языке, - Яценюк

Лидер "Народного фронта" призвал все национальные силы - "Президента, Верховную Раду, всю общественность объединиться вокруг проекта, который готовится к принятию во втором чтении".

Требуем принять закон о государственном языке, - Яценюк

"В День украинского языка и письменности есть одно главное требование - Верховная Рада Украины должна как можно скорее принять и дать нашему народу долгожданный закон о государственном языке", - отметил в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 9 ноября.

"Украина ждет справедливого и демократического закон о родном языке", - написал он.

"Наш закон должен быть проголосован конституционным большинством. Пусть наш выбор покажет, что мы любим свой язык не для политических кампаний, а для будущего нашего государства и народа", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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