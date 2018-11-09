Россия никогда не собиралась включать в свой состав "ДНР" и "ЛНР", - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

"Так называемые "ЛНР/ДНР" никогда не рассматривались Кремлем как потенциальные субъекты для включения в состав Российской Федерации. Их настоящая цель - вернуть их Украине на правах федерального, автономного или другого образования с правом вето евроинтеграционных и евроатлантических намерений, стремлений Украины. Для этого России было нужно тогда и нужно сейчас добиться хотя бы видимости легитимности существования этих псевдореспублик. Именно для этого Россия сегодня имитирует процесс свободного волеизъявления в ОРДЛО путем проведения так называемых выборов. На самом деле, как в 2014-м, так и в 2018-м - все победители уже определены, а победные цифры уже нарисованы в администрации президента", - рассказал Грицак.

Он также привел оперативные данные о "результатах выборов": за Пушилина в "ДНР" - 55%, за Пасечника в "ЛНР" - 63%, а явка должна составить 70% избирателей.

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