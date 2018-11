Спектакль "Номера" по пьесе Сенцова представят 7 декабря: "Олег очень этого ждет"

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет антиутопии "Номера" напрямую связан с судьбой ее автора, незаконно заключенного в России украинца Олега Сенцова.

Читайте также: Сенцов попросил опубликовать его завещание: экранизировать фильмы по его сценариям и передать все права его детям. ДОКУМЕНТ

Это рассказ об обществе заключенных, которое пытается побороть свои страхи, получить утопическую свободу, но продолжает бежать по кругу. В утопическом мире номеров все подчиняется строгой системе и верховному богу - Нулю. Десять героев уже привыкли все время бежать по кругу. У них нет права выбирать как жить и кого любить. Они существуют по закону инерции, пока один из них не начинает протестовать против привычного порядка вещей.

Режиссер спектакля - одна из самых перспективных представительниц современного театрального искусства Украины Тамара Трунова. Режиссер с 15-летним опытом. Работает в Академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра. В Манчестерском театре The Royal Exchange Трунова осуществила постановку "The people are singing", рассказывающую о влиянии войны на Востоке Украины на жизнь отдельных людей. В этом году также осуществила постановку по пьесе драматурга Натальи Ворожбит "Плохие дороги".

По словам инициаторов и организатров постановки, сам Сенцов ждет постановку "Номеров". Параллельно продолжается работа над одноименным фильмом по его сценарию.

Постановку спектакля осуществляет кинокомпания 435 FILMS при поддержке Украинского культурного фонда.

Читайте также: Баннер с требованием освободить Сенцова вывесили в "Украинском доме" в Анталии, - Климкин. ФОТОрепортаж

7 декабря, "Сцена 6" (Васильковская, 1).



Билеты можно приобрести здесь.



Часть собранных средств направят в помощь семье Олега Сенцова.