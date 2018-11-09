Сообщим, как только будет результат, - Грицак об установлении заказчиков убийства Гандзюк

"Да, мы уже получили уголовное производство, оно объединено с тем производством, которое было у нас относительно личности заказчика, активно ведется работа", - сказала В.Грицак в пятницу на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава СБУ отметил, что также слышал заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что на следующей неделе тот надеется на результат СБУ по установлению заказчиков убийства Е.Гандзюк. Однако, как подчеркнул В.Грицак, пока для такого утверждения еще не проведены соответствующие процессуальные действия и нет достаточно оснований.

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"Я осознаю ответственность и свою, и наших оперативных сотрудников, в первую очередь, следственных подразделений, в необходимости как можно быстрейшего внесения ясности и привлечения виновных к ответственности", - заявил глава СБУ.

Он добавил: "Как только у нас будут какие-то новости, которые будут заслуживать вашего внимания, внимания украинского общества и которые не повредят проведению дальнейших эффективных следственно-розыскных действий, мы обязательно сразу об этом сообщим, обещаю вам".

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Глава СБУ также уточнил, что спецслужба пользуется в расследовании не только собранными полицией материалами, но и активно сотрудничает с общественными активистами. "Если у кого-то есть данные, которые могут посодействовать быстрейшему полному раскрытию этого преступления... мы открыты к сотрудничеству", - сказал В.Грицак.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.