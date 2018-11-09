СБУ задержала криминального авторитета за взятку в $5 тысяч сотруднику спецслужбы на Полтавщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов региона предложил оперуполномоченному областного управления СБУ пять тысяч долларов. В такую сумму злоумышленник оценил содействие правоохранителя в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области и непринятие соответствующих мер правового реагирования. После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ.
Правоохранители задержали "авторитета" в одном из населенных пунктов Полтавской обл. согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи очередной суммы обещанного "гонорара".
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.