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09.11.18 14:09

Закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату вступит в силу 10 ноября

Закон № 2598-VIII о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату опубликовали в парламентском издании "Голос Украины". Документ вступит в силу завтра, 10 ноября.

церковь,андреевская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", предусматривающий передачу Андреевской церкви в Киеве в пользование Вселенскому патриархату для размещения там своей ставропигии (представительства) опубликован в пятницу в "Голосе Украины" и вступит в силу в субботу, 10 ноября.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

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Как сообщалось, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

7 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон.

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