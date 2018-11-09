Дело на 100 млн гривен: ГПУ завершила следствие в отношении экс-руководителей "Укргазбанка"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на странице в Facebook.

По информации Лысенко, досудебным расследованием доказана преступная деятельность бывших руководителей банка, которая заключалась в организации растраты чужого имущества в сговоре с группой лиц путем предоставления кредитных средств в размере 100 млн грн подконтрольному фиктивному предприятию без цели их возвращения, вследствие чего нанесен материальный ущерб АБ "Укргазбанк" в особо крупных размерах.

Сейчас сторонам уголовного производства сообщили о завершении досудебного расследования и дано право на доступ к материалам досудебного расследования.

Лысенко уточнил, что следствие в отношении соисполнителей преступлений продолжается.

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