Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что прокурор требовал от местного предпринимателя 2 тысячи долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал не подавать иск в суд о признании недействительным договора аренды комплекса гидротехнических сооружений на территории одного из сельских советов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали прокурора согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины вблизи места работы после получения всей суммы взятки.





Также смотрите: Прокурор задержан на Черниговщине на взятке 2 тыс. долл., - ГПУ. ФОТО

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.