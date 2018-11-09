Гройсман встретился с Ханом: "Мы должны стать частью Европы, которая укрепляет ЕС, а не добавляет проблем"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом.

"Мы движемся в сторону совершенствования управления, ускорения интеграции. Мы должны стать частью Европы, которая укрепляет ЕС, а не добавляет проблем", - сказал Гройсман.

"Хотел бы отметить ваше Правительство за лидерство в реформах, - отметил со своей стороны Хан. - Есть сферы, где есть большие успехи - реформа децентрализации, государственного управления. Важные достижения в социальной сфере - пенсионной системе, здравоохранении, образовании. Обычно эти реформы растягиваются во времени, но вам всего за год удалось достичь здесь важных результатов".

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Еврокомиссар выразил уверенность, что Украина и ЕС смогут реализовать программу сотрудничества в рамках оказания макрофинансовой помощи, а также заверил, что Украина была и остается в центре внимания ЕС и мира. "И даже если такое внимание не всегда носит исключительно позитивный характер, всем известно, что за последние годы Украина сделала больше, чем за предыдущие 20 лет", - добавил он.

Во время разговора стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимного сотрудничества, коснулись текущей экономической ситуации, а также планов правительства по продолжению реформ, проведению прозрачной приватизации, совершенствованию корпоративного управления в госкомпаниях.

"Мы проводим непростые реформы и делаем это в период чрезвычайных вызовов, защищая европейские ценности. Все это требует нестандартных решений, потому стандартными механизмами мы не обеспечим выполнение всех задач и обеспечения устойчивого развития", - отметил Гройсман.

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Он предложил обсудить возможности новых форм сотрудничества и поддержки уже во время заседания Совета Ассоциации, запланированного на декабрь текущего года.

"Думаю, что нужно отдельно проговорить тему - чтобы все понимали те вызовы, которые нас ждут. При этом мы ничего не просим безвозвратно. Подарки нам не нужны. Нужна эффективная работа ", - добавил Глава правительства.