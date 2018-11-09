ПРООН и ЕС подписали соглашение о поддержке Донбасса на 50 млн евро

Соответствующее соглашение подписано в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне чрезвычайно приятно быть тут и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке… Мы подписали программу, которая поддержит будущее восточной Украины", - сказал Й.Хан в ходе мероприятия.

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По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную властям Украины территорию, и предпринимателям.

Й.Хан также выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.