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09.11.18 15:51

ПРООН и ЕС подписали соглашение о поддержке Донбасса на 50 млн евро

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани подписали соглашение о Программе Евросоюза по поддержке востока Украины на EUR50 млн.

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Соответствующее соглашение подписано в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне чрезвычайно приятно быть тут и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке… Мы подписали программу, которая поддержит будущее восточной Украины", - сказал Й.Хан в ходе мероприятия.

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По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную властям Украины территорию, и предпринимателям.

Й.Хан также выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

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