Госпредприятие, уклонившееся от уплаты 14,8 млн грн налогов, разоблачили на Харьковщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены должностные лица государственного предприятия, предоставляющего услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава, которые в период 2014-2016 гг. безосновательно занизили налог на прибыль и налоговые обязательства по НДС при осуществлении операций по приобретению полувагонов и списанию основных средств.
В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты 14,8 млн грн налогов.
Проводится следствие.