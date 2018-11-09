Госпредприятие, уклонившееся от уплаты 14,8 млн грн налогов, разоблачили на Харьковщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены должностные лица государственного предприятия, предоставляющего услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава, которые в период 2014-2016 гг. безосновательно занизили налог на прибыль и налоговые обязательства по НДС при осуществлении операций по приобретению полувагонов и списанию основных средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одно из коммунальных предприятий Днепропетровщины возместило в бюджет 4 млн. грн. неуплаченных налогов, - ГФС

В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты 14,8 млн грн налогов.

Проводится следствие.