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09.11.18 16:43

Холодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий потерял доверие, поэтому украинская власть должна отреагировать соответствующим образом.

Холодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, задействованных в системе уголовного правосудия", - заявил Хан.

"Я очень обеспокоен утратой доверия к специализированному антикоррупционному прокурору, который был уличен в серьезном нарушении правил профессиональной этики, но продолжает исполнять свои обязанности", - подчеркнул еврокомиссар.

"Я настоятельно призываю украинскую власть предпринять необходимые шаги, чтобы восстановить это доверие", - подчеркнул Хан.

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