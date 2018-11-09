Холодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, задействованных в системе уголовного правосудия", - заявил Хан.
"Я очень обеспокоен утратой доверия к специализированному антикоррупционному прокурору, который был уличен в серьезном нарушении правил профессиональной этики, но продолжает исполнять свои обязанности", - подчеркнул еврокомиссар.
"Я настоятельно призываю украинскую власть предпринять необходимые шаги, чтобы восстановить это доверие", - подчеркнул Хан.