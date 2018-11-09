Европейская пресса: "Выборы" на Донбассе окончательно похоронят Минские соглашения, - EUObserver

Пора признать: Минские договоренности давно не работают, пишет издание EUObserver, специализирующееся на анализе европейской политики, сообщает Цензор.НЕТ.

"Минские соглашения сократили количество потерь и предотвратили разрушениям вроде сирийских. Однако, их польза уже исчерпана. Устойчивого перемирия нет. А договоренности не остановили российскую агрессию против Украины и ничего не сделали для того, чтобы разобраться с преступлениями против человечества, которые Москва совершила на оккупированных территориях", – утверждают авторы издания.

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"Украина не приблизилась к миру и восстановления своего суверенитета и территориальной целостности с того дня, когда появился Минский меморандум в 2014 году. Кремль поддерживает видимость приверженности взятых на себя обязательств, поэтому формально он не вышел из сделки. Но правда в том, что он не выполнил почти ни одного условия Минских соглашений, умышленно нарушая их на протяжении последних лет", – продолжает EUObserver.

Последним гвоздем в гроб Минских договоренностей станут псевдо-"выборы" на Донбассе, которые оккупанты собираются провести 11 ноября, считают авторы издания.

"На фоне полного аннулирования Минска по вине Москвы Евросоюзу нужно наконец привязать все санкции к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также остановке всех форм многовекторной войны, которую ведет Россия. Учитывая опыт ООН в обуздании агрессивных режимов прошлого, санкции требуют расширения до полного экономического эмбарго включительно с торговлей нефтью и газом. Это нужно для того, чтобы у Москвы закончились деньги на ведение недешевой войны", - утверждают журналисты.

Кроме того, для того, чтобы отобрать у Москвы преимущества в реализации своей агрессивной геополитической повестки дня, необходима программа ядерное разоружение, подводит итог издание.

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Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые внеочередные выборы.

В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.

12 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что осенние выборы на Донбассе, объявленные пророссийскими боевиками из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Он объяснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

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Восемь государства-членов ООН 30 октября обнародовали совместное заявление, в котором выступили с осуждением плана проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых "выборов" в "Л/ДНР".

31 октября постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр подчеркнул, что Германия и Франция решительно настроены поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвал "сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым выборам".