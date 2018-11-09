Жадан и Харьковская школа архитектуры проведут аукцион в помощь фронтовым медикам

Как информирует Цензор.НЕТ, о событии в Фейсбуке сообщил один из инициаторов акции писатель Сергей Жадан.

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Необходимо собрать около 90 000 гривен, которые будут переданы волонтерам медицинской службы "Ульф". Медикам нужно оборудование, с помощью которого обнаруживают внутреннее кровотечение. Это позволит спасать жизни раненых еще до того, как их отправят в госпиталь.

"У нас один портативный аппарат УЗИ на два реанимобиля. И жизнь раненого может зависеть только от того, какая из двух машин к нему сможет приехать быстрее", – рассказали Юлия Сидорова и Алина Михайлова, руководительницы добровольческой медицинской службы "Ульф". – "Он показывает внутреннее кровотечение. Есть ли оно – здесь желательно проверить каждого раненого. Бывают случаи, когда солдата отбросило взрывной волной и внешних повреждений у него никаких нет, а умер – от внутреннего кровотечения. За более чем год работы у нас таких случаев не было. И мы не хотим, чтобы они произошли".





За первый год работы медики "Ульфа" вывезли из-под огня 28 раненых. Служба работает на Авдеевском направлении и оказывает медицинскую помощь на волонтерских началах раненым бойцам и местному населению. В первую очередь они работают с военными, но оказывают помощь и гражданскому населению. Работают на территории Донбасса более года и оказывают медицинскую помощь на волонтерских началах раненым бойцам и местному населению.

Свои работы для аукциона предоставили харьковские художники – как "классики", так и студенты Харьковской школы архитектуры, "за что им большое спасибо", написал Сергей Жадан в своем посте.

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Те, кто не сможет присутствовать на мероприятии, но хочет помочь, могут сделать свой благотворительный взнос на карту 4731 2191 0299 1134 (Юлия Сидорова) с назначением платежа "Ульф".

Организацию аукциона взяли на себе Харьковская школа архитектуры, БФ "Україна ХХI", hudpromloft, партнером выступило PR-агентство "Bagels & Letters".