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09.11.18 17:18

Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура. ФОТО

В Херсонской области задержан военнослужащий, пытавшийся продавть взрывчатку и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура 01

"Сегодня, 09 ноября, при продаже взрывчатого вещества и боеприпасов к огнестрельному оружию - 4 кг пластида и 130 патронов к автоматическому и полуавтоматическому огнестрельному оружию, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан военнослужащий, 1997 г.р.", - говорится в сообщении.

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Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура 02

Материалы для осуществления дальнейшего процессуального руководства переданы в военную прокуратуру Херсонского гарнизона Южного региона.

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