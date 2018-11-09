Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

"Сегодня, 09 ноября, при продаже взрывчатого вещества и боеприпасов к огнестрельному оружию - 4 кг пластида и 130 патронов к автоматическому и полуавтоматическому огнестрельному оружию, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан военнослужащий, 1997 г.р.", - говорится в сообщении.

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Материалы для осуществления дальнейшего процессуального руководства переданы в военную прокуратуру Херсонского гарнизона Южного региона.

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