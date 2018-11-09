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09.11.18 18:23

Враг четыре раза нарушил перемирие. Под Светлодарском применил минометы калибром 120 мм, - штаб ООС

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в штабе ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Вильный,  Авдеевка и Пески. Кроме того, в районе Луганского,  на Светлодарском направлении, противник применил минометы калибра 120 мм.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой".

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