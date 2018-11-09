В Херсонской области нужно развернуть "глушилки", - Нацсовет по телевидению и радиовещанию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с предложением развернуть систему информационного противодействия, блокирующую телерадиовещание страны-агрессора на юге Херсонской области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году была развернута система глушения в Донецкой и Луганской областях... Мы обратились в Госспецсвязи и СНБО с письмом, объясняя, что считаем целесообразным развернуть аналогичную систему глушения и на юге Херсонской области. Там установлены башни, на которых можно развернуть необходимое оборудование", – заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

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Он также отметил, что ни Нацсовет, ни Министерство информационной политики не имеют права глушить какой-либо сигнал.

Костинский также отмечает, что в планах Нацсовета на 2019 год – покрыть украинским цифровым телесигналом не только весь юг Херсонской области, но также и север оккупированного Россией Крыма.

С этой целью предусмотрено создание локальных мультиплексов в Скадовске, Чаплынке и Чонгаре.

Как сообщалось, в апреле, согласно решению СНБО, в Донецкой и Луганской областях запустили комплексную систему информационного противодействия, позволяющую блокировать аналоговое и цифровое телерадиовещание, которое транслируется со стороны России, а также с оккупированной территории Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ с 2014 года "выпалил" 81 российский канал, - Костинский