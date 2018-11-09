Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не собирается объединять усилия с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Это касается как выдвижения общей кандидатуры на ближайших выборах президента, так и на совместных действий на парламентских выборах, сказал нардеп в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня ответ краткий: нет. Но есть принципиальные вещи, там, где мы могли бы объединить усилия с Юлией Владимировной Тимошенко – это разъяснить нашим гражданам ключевые различия в наших программах, в ценностных установках", – сказал Гриценко.

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В частности, лидер "Гражданской позиции" пригласил Тимошенко к открытой дискуссии – например, в эфире СМИ.

"Я гарантирую абсолютно уважительное, вежливое отношение, не будет никаких нападений и оскорблений. Но поскольку мы с ней имеем принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция, – а это важный, основной закон нашей страны – она ​​хочет сделать ставку на канцлера, на парламент, а я считаю, что это должен быть всенародно избранный президент, – это, мне кажется, было бы совершенно нормальное сотрудничество в формате публичных дебатов. Для того, чтобы люди потом определились", – добавил Гриценко.

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Напомним, 2 ноября Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и партией "Самопомич".

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый не оценил предложение Тимошенко. Ее слова политик назвал политтехнологией, направленной на завоевание симпатий львовян.