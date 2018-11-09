Благодаря городской программе "теплых кредитов" киевляне могут сэкономить на отоплении до 60% средств, - замглавы КГГА Пантелеев

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, инспектируя работу установленного оборудования в рамках программы "70/30%", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Три года назад городские власти ввели в Киеве программу "70/30%", которая предусматривает выполнение энергоэффективных мероприятий в жилых домах ОСМД и ЖСК. Город оплачивает 70% стоимости работ, а жители - собирают вместе еще 30%. В доме на проспекте Победы, 127, ЖСК "Вычислитель-2", которому уже почти 50 лет, в рамках этой программы установили индивидуальный тепловой пункт с системой погодного регулирования. Также в доме выполнили ремонт внутренних сетей, заменили освещение. В результате работы теплового пункта стоимость отопления уменьшилась на 60%, и люди вместо 31,5 грн за квадратный метр отапливаемой площади оплатили в декабре 14,5 грн, а в январе - 15,3 грн, в феврале - 14,9 грн. Это при том, что это одни из самых холодных месяцев отопительного сезона", - пояснил заместитель председателя КГГА.

Петр Пантелеев акцентировал внимание на том, что благодаря снижению стоимости отопления жители вернули свою долю вложенных средств, а именно 30% (120 тыс. грн), менее чем за один отопительный сезон.

Заместитель председателя КГГА также посетил дом на бульваре Леси Украинки, 11-А, ЖСК "ЖСК-29", который построен более 60 лет назад. Здесь в рамках программы "70/30%", установлен тепловой пункт. Стоимость услуги отопления в среднем на уменьшилась на 900-1000 гривен.

"Очень важно, что мы видим столь впечатляющий экономический эффект для жителей в старых домах, которым по 50-60 лет, где живут разные по возрасту и социальному статусу люди. Но все они, вложив свои средства, вернули их в виде экономии менее чем за один отопительный сезон. При этом улучшили комфорт собственных помещений", - сказал Петр Пантелеев.

За три года жители более 330 жилых домов приняли участие в программе. На энергомодернизации жилых домов киевлян из бюджета выделили 238 млн грн, а владельцы квартир со своей стороны инвестировали 122, 7 млн грн.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что 7 ноября в Киеве уже стартовал прием заявок по программе "70/30%". Дома, где созданы ОСМД или ЖСК, могут предоставить свои заявки на проведение энергоэффективных мероприятий.