Нацгвардейцы задержали боевика в Донецкой области, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 9 ноября, во время несения службы на блокпосту у села Бугас Волновахского района, военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил остановили автомобиль Toyota Corolla с гражданскими номерами Луганской области.

Пассажир авто сразу привлек внимание военнослужащих - вел себя нервно и отвечал короткими фразами. Гражданина проверили по базе Национальной полиции. Как результат - он оказался причастен к незаконным вооруженным формированиям, так называемого "ЛНР".

Вышеуказанного гражданина задержали и передали в местный участок Национальной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств".

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