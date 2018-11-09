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09.11.18 19:21

Выборы не могут проводиться на территории, которая контролируется российскими вооруженными силами, - МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии расценивает "выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины.

чехия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерство иностранных дел Чешской Республики считает проведение так называемых "выборов" на территории Украины, контролируемой негосударственными формированиями, грубым вмешательством во внутренние дела Украины и основным нарушением суверенитета Украины", - говорится в заявлении на сайте МИД Чехии в пятницу.

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В Министерстве подчеркнули, что в соответствии с международным правом, только украинские власти имеют право организовывать какие-либо выборы на территории Украины. "Никакие законные выборы не могут проводиться на территории, которая де-факто контролируется российскими вооруженными силами. Кроме того, проведение "выборов" препятствует имплементации Минских соглашений, участником которых является Россия", - указано в заявлении.

В МИД заверили, что Чехия продолжит поддерживать усилия Украины по реформированию и дальнейшие шаги страны в направлении ЕС и НАТО.

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