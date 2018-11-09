Порошенко продлил выплату стипендий детям погибших журналистов Веремия и Лазуткина

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Этим актом продолжается выплата стипендии Главы государства сыну журналиста Вячеслава Веремея, который погиб во время Революции Достоинства и дочери военного корреспондента Дмитрия Лабуткина, погибшего в феврале 2015 году в районе города Дебальцево во время проведения антитеррористической операции.

Этот Указ был разработан во исполнение предыдущих решений Главы государства по увеличению размера стипендий детям журналистов, погибших или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и о введении дополнительных мер по их социальной защиты и повышение эффективности государственной поддержки журналистов и их семей".

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