Задержан врач Сумской горболницы, вымогавший 4 тыс. долл. за изменение группы инвалидности, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Врач вымогал от местной жительницы 4 тыс. долл. за оформление и выдачу медицинской документации, а также направление на МСЭК с целью дальнейшего переоформления группы инвалидности с третьей на вторую.

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В пятницу, 9 ноября, злоумышленник задержан в собственном кабинете во время получения части взятки в размере 2 тыс. долларов.

Решается вопрос об объявлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранение его от занимаемой должности и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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