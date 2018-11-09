Среди 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР нет ни сепаратистов, ни государственных изменщиков, ни преступников, - Варченко

Среди 27 кандидатов на руководящие должности в Государственном бюро расследований нет ни сепаратистов, ни людей, совершивших госизмену, ни преступников. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила первый заместитель главы бюро Ольга Варченко.

"Фактов сепаратизма или госизмены не выявлено ни по одному из этих 27 кандидатов, как и реакции на взятки. Остальные моменты выясняли во время проведения спецпроверки в том числе", – сказала она.

Полный текст интервью с первым замглавы ГБР Ольгой Варченко читайте здесь.

На просьбу журналистки прокомментировать озвученную главой ГБР Романом Трубой информацию о том, что среди претендентов на эти должности есть фигуранты уголовных дел Варченко ответила, что преступников среди них нет.

"Такого понятия "фигуранты" нет в уголовном процессе нет. Есть свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые. Остальное – это творческие фантазии. Правоохранители не оперируют такими понятиями. Если бы эти люди были подозреваемыми или обвиняемыми в преступлениях, они бы не прошли спецпроверку", – заявила Варченко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство. С соответствующим обращением он обратился 2 ноября к внешней конкурсной комиссии.

При этом Труба отметил, что новый конкурс не повлияет на начало работы бюро.

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Напомним, 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Директор ГБР отказал всем этим кандидатам из-за подозрений в измене и коррупции. Причина – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.

Полный текст интервью с первым замглавы ГБР Ольгой Варченко читайте здесь.