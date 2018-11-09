"Укрзализныця" получила от ЕБРР кредит в $150 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и государственная акционерная компания "Укрзализныця" подписали соглашение о предоставлении кредита в размере $150 млн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу ЕБРР.

На эти деньги планируется закупить 6500 грузовых полувагонов. Запупка будет происходить по результатам открытого международного тендера. Этот тендер уже объявлен, а первые поставки ожидаются до конца года.

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"Эта инвестиционная программа должна обеспечить поддержание объемов перевозки "УЗ", значительное повышение эффективности деятельности предприятия, а также сокращение выбросов парниковых газов. Новый подвижной состав обеспечит сокращение выбросов углекислого газа в объеме до 80 тыс. тонн в год", – говорится в сообщении.

Это финансирование будет сочетаться с реформой корпоративного управления в "УЗ" и ее дочерних предприятиях.

"Будут разработаны и реализованы План корпоративного управления и План антикоррупционных действий, предусматривающие такие меры, как назначение независимых директоров, бизнес-планирование, создание комитета по аудиту и функции внутреннего аудита, а также антикоррупционные мероприятия, после внедрения которых "УЗ" станет образцом для других государственных предприятий в Украине", – отмечается в релизе.

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Согласно сообщению, ЕБРР также поможет "Укрзализныце" в сертификации и улучшении процессов закупок и внедрении информационной системы энергоменеджмента, что позволит повысить общую эффективность деятельности компании.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году Банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.