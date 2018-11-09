Украинская диаспора призывает Канаду вслед за США усилить антироссийские санкции

Украинская громада Канады просит официальную Оттаву последовать примеру США и расширить санкции против России. Об этом заявил исполнительный директор Конгресса украинцев Канады Игорь Михальчишин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"КУК призывает Канаду неотложно повторить санкции, наложенные США на Россию с ноября 2016 года и по сей день. Ответ свободного мира на длительную агрессию России должен быть прочным и скоординированным", – сказал Михальчишин.

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Он подчеркнул, что Канада уже два года не увеличивала перечень санкций против России за незаконную оккупацию Крыма и вторжение в Восточную Украину.

"Конгресс все больше обеспокоен тем, что Канада продолжает отставать от американских союзников в масштабе санкций, введенных против российского режима", – подчеркнул исполнительный директор КУКа.

Накануне, 8 ноября Минфин США официально объявил о введении новых ограничений против России на выполнение Акта противодействия противникам Америки через санкции. В частности, в списке обозначены три физических лица и девять предприятий, связанных с действиями РФ относительно незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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