Повышение тарифов на тепло на 70% - это попытка под шумок нажиться на людях, - Гройсман

Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа - важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%. Если речь идет о 70%, значит кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", - сказал Гройсман.

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Премьер-министр повторил, что повышение цены на газ - ограничено и составляет 23%, а не 60%, как могло быть. Кроме того, тех, кому трудно оплатить реальную цену за газ и коммунальные услуги, защитит программа субсидий.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров.