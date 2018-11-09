"Крымский диверсант" Захтей подал документы на экстрадицию в Украину, - журналист Наумлюк

Как передает Цензор,НЕТ, о этом написал российский журналист, корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

"По словам супруги Захтея, больше всего он интересовался возможностями обмена политзаключенных между Россией и Украиной или экстрадицией для отбывания наказания в Украину. В колонии составлен список украинцев, которые подали документы на экстрадицию, Захтей подал первым. Аналогичное прошение Оксана Захтей подала в украинский Минюст. После этого к Захтею приходили в колонию сотрудники миграционной службы, чтобы уточнить некоторые данные для экстрадиционного пакета документов", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что в колонии составлен список украинцев, которые подали документы на экстрадицию, Захтей подал первым. Аналогичное прошение Оксана Захтей подала в украинский Минюст. После этого к Захтею приходили в колонию сотрудники миграционной службы, чтобы уточнить некоторые данные для экстрадиционного пакета документов.

Жена украинца рассказала, что сейчас его состояние хуже, чем летом, осенью хронические болезни обостряются. Медицинскую помощь ему частично оказывают: от болей в спине делают пару уколов, и назначили диету из-за гастрита и бывшей язвы, но уже отменили, потому что нет необходимых таблеток.

"В основном помощь только от того, что я привезу или передам", - сообщила Оксана Захтей.

От работы и учебы в колонии Захтей отказался. "Не хочет работать, все-таки это не Украина. Эмоциональное состояние очень нервное, не хочет вспоминать то, что было. Очень озлоблен на все, потому что сидит ни за что. В декабре у дочки будет третий День Рождения, а он не был еще ни на одном. Я передавала ему фотографии дочери, но последние, которые я передавала в Лефортово, наверное пропали. Переживает, что подарить дочке на День Рождения, чтобы я придумала от него подарок тоже", - добавила она.

"Иногда надежда есть, а иногда депрессия накрывает и ни во что не верится. Маленькая надежда у нас, конечно остается", - отметила супруга "крымского диверсанта".

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Напомним, 16 февраля Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

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10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Еще один задержанный по этому "делу" - Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ от адвоката по соглашению. 16 февраля Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).