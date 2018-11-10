Трамп раскритиковал Макрона за предложение создать общую европейскую армию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Очень обидно. Пожалуй, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют значительной мере", - написал Трамп в твиттере, когда вечером 9 ноября прибыл во Францию ​​для встречи с Макроном.

По версии Трампа, Макрон "предложил, чтобы Европа построила собственное войско для защиты от США, Китая и России".

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Эммануэль Макрон, известный как ярый сторонник европейской интеграции, заявлял 6 ноября, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одной из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах. "Мы должны защищать себя ввиду действия Китая, России и даже США", - заявил он, выступая на французском радио "Европа-1".

Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.

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Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 процента от своего валового внутреннего продукта ежегодно. Такие обязательства, предусмотренные еще учредительными документами НАТО, но давно не выполняемые многими странами, НАТО возобновили в 2014 году, после начала новой агрессивной политики России.

Нынешняя реакция Трампа, как пишет по этому поводу Агентство "Франс Пресс", может добавить напряженности трансатлантическим отношениям, которые будут находиться в средоточии внимания в последующие дни - тогда около 70 мировых лидеров, среди которых ожидают и канцлера Германии Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина, соберутся в Париже на празднование сотой годовщины окончания Первой мировой войны.

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