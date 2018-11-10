Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
10.11.18 09:03

Полиция за 2018 год поймала более 94 тысяч пьяных водителей

Национальная полиция в 2018 году зафиксировала 94,5 тысячи случаев вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

белошицкий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Уже 94,5 тысяч случаев (вождения транспортных средств в состоянии опьянения. - Ред.) в этом году", - сказал Белошицкий.

Он сообщил, что за 2017 год полиция зафиксировала свыше 114 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

По его словам, сейчас самыми распространенными причинами ДТП в Украине остаются превышение разрешенной скорости движения, нарушение правил маневрирования, управление в состоянии опьянения, несоблюдение безопасной дистанции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100