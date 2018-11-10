США в ближайшее время не будут размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, - Болтон

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в Париже заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Соединенные Штаты в ближайшем будущем не намерены размещать в Европе ракеты, которые запрещены ДРСМД", - сказал он.

По его словам, этот вопрос относится к категории "глобальной стратегии" как самих США, так и НАТО, и Вашингтон ведет с союзниками по блоку тесные консультации по данной проблеме, надеясь на согласование позиций.

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Он в очередной раз обвинил российскую сторону в нарушении положений договора.

Одновременно он отметил, что ряд стран, в том числе Китай, Иран, Пакистан, Индия и Северная Корея также располагают ракетами, которые подпадают под ДРСМД.

В связи с этим, по словам Болтона, США считают, что договор устарел, что является одной из причин решения о выходе из него.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

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