"Росляков действовал в одиночку": Следком РФ отчитался о расследовании трагедии в Керчи

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Следкома РФ, об этом доложили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания с руководителями "Главного следственного управления по Республике Крым", "следственных управлений" по оккупированному Севастополю, а также Волгоградской, Ростовской областям и Краснодарскому краю.

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Отмечается, что в рамках расследования допросили 650 человек и следствию удалось восстановить маршрут Рослякова в день теракта в Керчи.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению СК, создан психологический портрет Рослякова, детально исследуется его личность, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления. Также назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.