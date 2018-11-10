"Это ужасная гадость. Скотина!": Ахеджакова предложила эксперту Госдумы РФ лишить ее звания вместе с Ефремовым

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире радиостанции "НСН" Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эмоциональной форме призвала члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна, который ранее предложил лишить Михаила Ефремова почетного звания "Заслуженный артист России" за антироссийские высказывания, не пиариться за чужой счет.

"Конечно, я поддерживаю Ефремова! Если и я Манукяну не угодна, то пусть и мое звание берет. Не он нам [звания] давал. Ишь судья какой нашёлся. Вообще его нужно судить за такие вещи. Что бы вот так пиариться за счет русских артистов. Это же пиар! Отобрать звание у Миши Ефремова и сразу стать знаменитым. Скотина!", - возмутилась артистка.

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Ахеджакова уверена, что за инициативой Манукяна не стоит реальных оснований. По ее мнению, подобные действия являются единственным, что может помочь эксперту стать знаменитым на его должности.

"Это ужасная гадость. Даже не хочу об этом говорить. Давайте, забирайте у нас у всех звания. Да пусть он ими подавится! Это единственное, чем он может прославиться. Пиар очень хороший. Отобрать звание у порядочных людей, артистов! Хотелось бы знать, каким образом он пролез во власть. Да и то, пошел он, как ни пролез. Бог с ним", - заключила Ахеджакова.

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Отметим, сам Ефремов ранее заявил, что не обращает внимания на реакцию на его слова, кратко заявив: "Меня это не интересует. По барабану. До свидания".

В поддержку актера также выступил лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который во многом разделяет политические взгляды Ефремова. Музыкант раскритиковал всю ситуацию, назвав ее "мышиной возней".

"Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — сказал Макаревич. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [чертовых] депутатов, ну хватит!"

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Отметим, бурную реакцию российских чиновников вызвало интервью Ефремова киевской радиостанции "Новое время", в котором он и произнес слова об "империалистическом мороке" в России.