Ректору Московской духовной академии Амвросию (Ермакову) запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"7 ноября архиепископ Амвросий не просто был не пропущен через границу, но и запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее до 2021 года попасть в Украину он не сможет", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе также отметили, что информация о том, что представитель РПЦ 8 ноября пересек границу Украины, прилетев другим рейсом, не соответствует действительности.
Напоминаем, 7 ноября стало известно, что ректора Московской духовной академии не пустили на территорию Украины.