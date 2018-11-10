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10.11.18 14:36

Ректору Московской духовной академии Амвросию (Ермакову) запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба

Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) 7 ноября не был пропущен на территорию Украины, ему запрещен въезд в страну.

госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"7 ноября архиепископ Амвросий не просто был не пропущен через границу, но и запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее до 2021 года попасть в Украину он не сможет", - говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе также отметили, что информация о том, что представитель РПЦ 8 ноября пересек границу Украины, прилетев другим рейсом, не соответствует действительности.

Напоминаем, 7 ноября стало известно, что ректора Московской духовной академии не пустили на территорию Украины.

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