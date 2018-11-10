"Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко

Напомним, в расследовании журналистов программы "Схемы" (Радио Свобода) утверждается, что сотни миллионов гривен были сняты с депозитов "Всеукраинского банка развития" сына Виктора Януковича Александра через кассу "Международного инвестиционного банка" Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии пресс-службы АП сказано, что усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет возвращено 44 миллиарда гривен, присвоенных ранее фирмами, связанными с беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением.

"Все эти средства перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона, под которым стоит соответствующая подпись Президента. Он демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе", - сказано в заявлении.

Как отмечаается, на эти средства, в частности, строится 184 общежития для воинов-контрактников; закупается современное оружие для армии; cпроектованы или уже строятся 513 амбулаторий в селах; реализуются другие социально-значимые проекты.

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Подчеркивается, что кроме денег, в государственную собственность возвращены заповедники, леса, земельные участки, акции крупных предприятий и другие активы.

"Все эти факты более чем красноречиво свидетельствуют о последовательном курсе власти на возвращение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и другими топ-чиновниками его режима.

Как неоднократно информировала общество ГПУ, она продолжает работать в этом направлении, однако Пресс-служба АПУ не имеет прав комментировать конкретные уголовные дела, как, кстати, и операционную деятельность коммерческих банков.

Важно, что все решения принимаются в рамках закона с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства. Окончательные решения остаются за судами и являются обязательными к исполнению как государственными, так и частными структурами. Судебные решения, к сожалению, не всегда принимаются в пользу государства, не все удается, но это не меняет принципиальных подходов к возвращению в бюджет всего того, что принадлежит народу", - говорится в заявлении.

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Что касается действий АО "МИБ", пресс-служба подчеркнула, что не вправе комментировать их и давать оценки, и отослала к комментарию пресс-службы банка, который можно найти по ссылке.