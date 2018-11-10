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10.11.18 14:53

УПЦ (МП) об участии в объединительном соборе: "Это абсолютно невозможно"

В управлении делами Украинской православной церкви (МП) исключили возможность участия в объединительном соборе, цель которого - создать в Украине новую церковь, независимую от Московского патриархата.

антоний

Как передаеет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Это абсолютно невозможно. "Отцами" этого так называемого собора, как предполагается, будут раскольники, люди, сами себя назвавшие священниками и епископами. Примечательно, что даже сам патриарх Варфоломей, хотя и объявил о снятии с Филарета церковного запрещения, но до сих пор не соединился с ним вокруг евхаристической чаши", - заявил в интервью греческому изданию "Ортодоксия.инфо" управделами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Тем более, по его словам, объединяться с Филаретом не может каноническая церковь Украины, которую он почти 30 лет "преследовал при поддержке политиков, клеветал на ее епископат, благословлял захваты храмов и избиения верующих, чему имеется масса доказательств".

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Представитель УПЦ (МП) затруднился сказать, каким образом может быть снижена напряженность вокруг церковного вопроса на Украине. "К сожалению, сегодня Фанар - это глухая стена, через которую не слышно голоса миллионов верующих нашей церкви", - сказал управляющий делами.

По мнению митрополита Антония, причина церковного раскола в Украине, возникшего почти 30 лет назад, - личные амбиции Филарета, не ставшего Московским патриархом, а "причина всех современных проблем - личные амбиции патриарха Варфоломея".

Комментируя стремление патриарха Варфоломея к первенству в Православной церкви, управделами УПЦ (МП) отметил, что "Церковь живет Евангелием, а не "привилегиями" несуществующей империи", и что в Евангелии сказано: кто называет себя первым - будет последним.

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"А если кто-то и дерзает называть себя первым, то Господь и таким людям показал своим примером, что это значит. Быть первым - это не присылать директивы о подчинении себе, как трактуют сегодня константинопольские епископы, а служить всем остальным, умывая им ноги и распинаясь за них. Если Фанар не разобьет в себе глухую стену и далее будет игнорировать всеправославный диалог по украинскому вопросу, то он рискует не только голос верующей украинской паствы не услышать, но не услышит и голос Самого Христа", - считает представитель УПЦ (МП).

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