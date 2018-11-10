УПЦ (МП) об участии в объединительном соборе: "Это абсолютно невозможно"

Как передаеет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".



"Это абсолютно невозможно. "Отцами" этого так называемого собора, как предполагается, будут раскольники, люди, сами себя назвавшие священниками и епископами. Примечательно, что даже сам патриарх Варфоломей, хотя и объявил о снятии с Филарета церковного запрещения, но до сих пор не соединился с ним вокруг евхаристической чаши", - заявил в интервью греческому изданию "Ортодоксия.инфо" управделами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.



Тем более, по его словам, объединяться с Филаретом не может каноническая церковь Украины, которую он почти 30 лет "преследовал при поддержке политиков, клеветал на ее епископат, благословлял захваты храмов и избиения верующих, чему имеется масса доказательств".

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Представитель УПЦ (МП) затруднился сказать, каким образом может быть снижена напряженность вокруг церковного вопроса на Украине. "К сожалению, сегодня Фанар - это глухая стена, через которую не слышно голоса миллионов верующих нашей церкви", - сказал управляющий делами.



По мнению митрополита Антония, причина церковного раскола в Украине, возникшего почти 30 лет назад, - личные амбиции Филарета, не ставшего Московским патриархом, а "причина всех современных проблем - личные амбиции патриарха Варфоломея".



Комментируя стремление патриарха Варфоломея к первенству в Православной церкви, управделами УПЦ (МП) отметил, что "Церковь живет Евангелием, а не "привилегиями" несуществующей империи", и что в Евангелии сказано: кто называет себя первым - будет последним.

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"А если кто-то и дерзает называть себя первым, то Господь и таким людям показал своим примером, что это значит. Быть первым - это не присылать директивы о подчинении себе, как трактуют сегодня константинопольские епископы, а служить всем остальным, умывая им ноги и распинаясь за них. Если Фанар не разобьет в себе глухую стену и далее будет игнорировать всеправославный диалог по украинскому вопросу, то он рискует не только голос верующей украинской паствы не услышать, но не услышит и голос Самого Христа", - считает представитель УПЦ (МП).