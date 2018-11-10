Накануне визита Путина во Францию десятки деятелей культуры из разных стран подписали письмо с требованием освободить Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Письмо опубликовано во французской газете Le Monde накануне и приурочено к приезду президента России Владимира Путина во Францию на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

В письме, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Андрей Звягинцев и другие, ряд известных актеров, в том числе Марина Влади, историки, писатели и политики, говорится, что необходимо использовать все возможные дипломатические методы, чтобы освободить Сенцова и других украинских политзаключенных, содержащихся в российских колониях и тюрьмах.

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Если же эти усилия не увенчаются успехом, предлагается на уровне Евросоюза принять аналог американского "закона Магнитского", чтобы наказать причастных к делу Сенцова.

В Париже в субботу пройдет митинг за освобождение Сенцова.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из–за его критического состояния.