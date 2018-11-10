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10.11.18 16:12

Накануне визита Путина во Францию десятки деятелей культуры из разных стран подписали письмо с требованием освободить Сенцова

Десятки деятелей культуры Франции и других стран выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии.

Накануне визита Путина во Францию десятки деятелей культуры из разных стран подписали письмо с требованием освободить Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Письмо опубликовано во французской газете Le Monde накануне и приурочено к приезду президента России Владимира Путина во Францию на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

В письме, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Андрей Звягинцев и другие, ряд известных актеров, в том числе Марина Влади, историки, писатели и политики, говорится, что необходимо использовать все возможные дипломатические методы, чтобы освободить Сенцова и других украинских политзаключенных, содержащихся в российских колониях и тюрьмах.

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Если же эти усилия не увенчаются успехом, предлагается на уровне Евросоюза принять аналог американского "закона Магнитского", чтобы наказать причастных к делу Сенцова.

В Париже в субботу пройдет митинг за освобождение Сенцова.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из–за его критического состояния.

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