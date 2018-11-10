Дезертира из 38-го зенитно-ракетного полка из зоны ООС задержал в Киеве во время попрошайничества находящийся в декрете заместитель начальника ГлавКЭУ Минобороны

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Согласно справке Военной службы правопорядка, заместитель начальника Главного квартирно-экслуатационного управления Министерства обороны Юрий Каюн (гражданский служащий МО), 7 ноября обнаружил молодого человека в гражданской одежде и армейских берцах, который ходил по стоянке близ строительного супермаркета "Эпицентр" на Позняках и просил у водителей по 20-30 гривен.

Каюн спросил зачем человеку в берцах деньги, и он ответил - не хватает на проезд до воинской части, где он служит. Каюн нашел повод посмотреть документы человека на имя Якубы Арсена Артуровича, удостоверился, что документы выданы Минобороны. После этого Каюн в 16.30 вызвал патруль полиции и наряд ВСП.

ВСП сразу подтвердила, что документы принадлежат дезертиру из подразделения, которое находилось в зоне ООС, Якуба находится в розыске, и патруль ВСП выехал, а Каюна попросили помочь с задержанием.

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"Однако полиция не приехала вообще, а наряд ВСП должен был добираться откуда-то издали. Поэтому чиновник Каюн скрутил дезертира, и удерживал более часа до приезда патруля вспшников. Хотя этот конфликт наблюдали многие посетители "Эпицентра", незаурядная ситуация не привлекла внимание правоохранительных органов", - пишет Бутусов.

После приезда ВСП выяснилось, что попрошайка под "Эпицентром" - Якуба Арсен Артурович, 1995 года рождения, проживал в Днепре, служил во 2-й зенитно-ракетной батарее 38-го зенитно-ракетного полка, в/ч А 3880, вновь созданной в 2016-м году воинской части, которая дислоцируется в селе Радушное под Кривым Рогом, и входит в оперативное командование "Юг".

Якуба дезертировал 12 марта этого года, все это время он занимался попрошайничеством, переехал в Киев, собирая деньги "на проезд в воинскую часть". Отзывчивые люди, которые с ним общались за это время, не удивлялись тому, что военный в Киеве собирает деньги для проезда на место службы. В армии прослужил всего год до момента дезертирства. Военная прокуратура открыла дело, Якубу везут в Бахмут, его ждет суд и тюрьма.

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Как отмечает главный редактор Цензор.НЕТ, "Каюн, который обнаружил и задержал дезертира, не находился при исполнении служебных обязанностей, поскольку находится... в отпуске по уходу за ребенком!".

Дежурный полиции перезвонил Каюну только поздно вечером, сказав, что только сейчас смогли ответить на вызов, хотят узнать где преступник. В полиции облегченно повесили трубку узнав, что помощь уже не требуется.

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