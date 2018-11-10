Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
"Организация "Великая Силезия" для Орлят Львовских и кресовяков по случаю 100-летия героической обороны Львова посетили кладбище львовских орлят и как футбольные болельщики отдали честь выдающимся польским героям, о которых проукраинское польское государство забыла", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.
На фото видно, что около 10 мужчин на кладбище орлят развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет - это лозунг польскую отвагу прославляет. Силезия отдает дань Львову, духовному городу Вроцлава ". При этом фанаты зажгли более десяти файеров.
Директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай подтвердил эту информацию, добавив, что акция длилась не более 5 минут.
"Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по двое-трое через заднюе ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. Это продолжалось от 3 до 5 минут. В полицию мы не обращались, так как они сразу ушли и не совершали антиукраинских провокаций", - сказал Нагай.
Фанаты также написали, что посетили площадь Рынок, где их "восторг Львовом испортили официальные украинские торжества" по празднованию столетия ЗУНР.
Добавим, что "мемориал орлят" на Лычаковском кладбище во Львове - это мемориал польских военных, погибших осенью 1918 года в боях с подразделениями ЗУНР, а также в боях против большевиков в 1920 году. После того, как в 1920 году Львов заняли советские войска, мемориал был частично уничтожен. Его начали восстанавливать только в 1980-90 годах по инициативе польского предпринимателя Юзефа Бороського. Современный мемориал открыли в 2005 году.