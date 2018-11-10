Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

"Организация "Великая Силезия" для Орлят Львовских и кресовяков по случаю 100-летия героической обороны Львова посетили кладбище львовских орлят и как футбольные болельщики отдали честь выдающимся польским героям, о которых проукраинское польское государство забыла", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

На фото видно, что около 10 мужчин на кладбище орлят развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет - это лозунг польскую отвагу прославляет. Силезия отдает дань Львову, духовному городу Вроцлава ". При этом фанаты зажгли более десяти файеров.

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Директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай подтвердил эту информацию, добавив, что акция длилась не более 5 минут.

"Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по двое-трое через заднюе ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. Это продолжалось от 3 до 5 минут. В полицию мы не обращались, так как они сразу ушли и не совершали антиукраинских провокаций", - сказал Нагай.

Фанаты также написали, что посетили площадь Рынок, где их "восторг Львовом испортили официальные украинские торжества" по празднованию столетия ЗУНР.

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Добавим, что "мемориал орлят" на Лычаковском кладбище во Львове - это мемориал польских военных, погибших осенью 1918 года в боях с подразделениями ЗУНР, а также в боях против большевиков в 1920 году. После того, как в 1920 году Львов заняли советские войска, мемориал был частично уничтожен. Его начали восстанавливать только в 1980-90 годах по инициативе польского предпринимателя Юзефа Бороського. Современный мемориал открыли в 2005 году.

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