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10.11.18 19:37

Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать в фейковых "выборах" 11 ноября, организованных Россией. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!", - заявил Порошенко в субботу в Париже.

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Президент отметил, что за так называемыми выборами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стоит Российская Федерация.

"Это Российская Федерация в традиционной для себя манере делает лишь для того, чтобы сначала устранив своих предыдущих марионеток, непосредственно задействованых в убийствах, пытках, в нарушении законодательства, избрать уже назначенных ими следующих марионеток", - сказал Порошенко.

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