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10.11.18 19:57

Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ

Вчера, 9 ноября, в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" опубликован Закон от 18.10.2018 N 2599-VIII об ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

граница

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, это означает, что отныне устанавливается уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, или с документами, содержащими недостоверные сведения.

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Такие действия будут караться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий в сочетании с насилием или применением оружия - на срок от пяти до восьми лет .

Также заметим, что административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 КоАП, за незаконное пересечение государственной границы Украины "обычными" мигрантами или нарушителями остается.

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