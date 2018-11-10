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10.11.18 20:18

Боец 10-й ОГШБр Евгений Летюка погиб 9 ноября на Донбассе, спасая раненого товарища. ФОТО

Вчера, 9 ноября в 21.15 в районе поселка Крымское Новоайдарского района, спасая раненого побратима, от пули снайпера погиб 21-летний Евгений Летюка, уроженец Луганской области, солдат 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Об обстоятельствах гибели бойца на брифинге пресс-центра ООС рассказал командир батальона Владимир Бабанин, информирует Цензор.НЕТ.

Боец 10-й ОГШБр Евгений Летюка погиб 9 ноября на Донбассе, спасая раненого товарища 01

"Вчера, 9 ноября, в 21:15, оккупанты открыли сосредоточенный огонь из стрелкового оружия по одному из опорных пунктов, расположенного вплотную к Бахмутской трассе. Командир роты, оценив продолжительность и интенсивность огня, принял решение на подавление огневых средств противника. Первыми в бой вступили расчеты дежурных огневых средств, по которым впоследствии оккупанты открыли огонь из автоматических и станковых гранатометов.

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При таких условиях, было принято решение на применение огневых средств батальона и с целью недопущения перехода противника к активным действиям - выдвижение резервов. Подразделение, которое вступило в бой, под прикрытием огня был своевременно усилено. За час огневая активность противника была полностью подавлена. Активных действий оккупантов не допущено.

К сожалению, в ходе боя, выдвигаясь к боевым позициям, получил смертельные ранения солдат Иван Васильевич Воробей. Его боевой побратим, солдат Евгений Валерьевич Летюка, пытался оказать помощь, бросился перетащить солдата в окоп, но также получил смертельное ранение", - рассказал комбат.

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