Наемники РФ угрожают предпринимателям на оккупированных территориях за неявку на "выборы", - Лисянский

Об этом Громадському радіо рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет Цензор.НЕТ.

"Заходят к руководителям и предписывают в принудительном порядке, сколько людей должно быть, говорят, какие санкции будут. Санкции - тюрьма или еще хуже", - сообщил Лисянский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин. ВИДЕО

По его словам, затем руководители предприятий обращаются к коллективу и просят пойти на "выборы", иначе их убьют.

Напомним, боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия устроила "выборы" на оккупированном Донбассе, чтобы повторить сценарий Приднестровья, - Тука