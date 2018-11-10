Вопрос незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе рассмотрят на заседании Комитета министров Совета Европы, – Порошенко

Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, обнародованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обеспечили, чтобы этот вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам. На ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы этот вопрос также внесен в повестку дня", - сообщил Порошенко.

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В заявлении отмечается, что в понедельник на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене вопрос незаконных выборов на оккупированном Донбассе будет вне очереди внесен в повестку дня.

Президент также сообщил, что Украина начала консультации по данному вопросу с постоянными членами совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседания стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира", - сказал Порошенко.

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